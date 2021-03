To, gospodje, je problem

V prispevku preberite še:



Ženska se rodi svobodna in moškemu naj ostane enaka po pravicah, je bila prepričana Olympe de Gouges. Ženske tudi nagovori, naj se zamislijo, ali so s francosko revolucijo kaj pridobile, in jim jasno pove: nič! Prepričana je, da se morajo ženske same postaviti zase in zahtevati enakost med spoloma.