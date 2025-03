V simbiozi med knjigami in filmi ni poražencev

V nadaljevanju preberite:

V tem letu nas bodo na filmskem platnu pričakale številne priredbe knjižnih uspešnic, od celovečerca Belo se pere na devetdeset Marka Naberšnika po romanu Bronje Žakelj do Vročega mleka Rebecce Lenkiewicz po romanu Deborah Levy in filma Bridkost je stvar s peresi Dylana Southerna po knjigi Maxa Porterja. Padla bo tudi prva klapa filma Jugoslavija, moja dežela Gorana Vojnovića po njegovem istoimenskem romanu. Kot poudarja urednica pri založbi LUD Literatura Veronika Šoster, po raziskavi Forbesa izpred nekaj let na svetovni ravni filmske priredbe knjig prinesejo kar 53 odstotkov več zaslužka kot filmi, posneti po izvirnih scenarijih.