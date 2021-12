Tudi zmešane kure so za demokracijo

V nadaljevanju preberite:

Knjiga Zmešane kure, ki je le ena v seriji, na zabaven način govori o moči, prevladi, demokraciji, vodenju in vlogi posameznika v družbi. Tako bralca, mlajšega in starejšega, sooči z vprašanji tekmovalnosti, enakopravnosti, moči komunikacije in nadvladi. Zanjo je avtor prejel vrsto nagrad, prevedena je bila v številne jezike.