Umor v impresionistični sliki

V nadaljevanju preberite:

Francoski avtor Michel Bussi je eden najbolj priljubljenih in najbolje prodajanih pisateljev v domovini. Pisatelj in znanstveni raziskovalec je najbolj znan po psiholoških trilerjih in kriminalkah ter po znanstvenih raziskavah o volilni geografiji. Doma je iz Normandije, kjer tudi piše in raziskuje, prav tako se tam dogaja večina njegovih romanov.