Umrl je literat, potopisec in raziskovalni novinar Blaž Ogorevc (1951–2025), znan predvsem kot dolgoletni sodelavec tednika Mladina. Pojutrišnjem bi dopolnil 74. rojstni dan.

Študiral je filozofijo in primerjalno književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pri Mladini pa zatem deloval kot urednik in novinar. Bil je tudi član Društva slovenskih pisateljev in dosmrtni predsednik Splošne raziskovalne družbe. Živel in delal je v rojstni Škofji Loki.

Bil je pesnik, pisatelj, potopisec in raziskovalni novinar. Pisal je pesmi z elementi konkretne poezije. Ogorevc ni bil le literat in publicist, pač pa tudi modrec, sanjač in neobičajen novinar, ki je svoje pronicljive in duhovite članke v reviji Mladina objavljal 35 let, so zapisali v Loškem muzeju.

Napisal je več pesniških zbirk, prva z naslovom Prisilno zreli paradižniki je izšla že leta 1975. Sledile so še Zima na socialističnem kmetijskem posestvu (1978), Poklon za Rastafari Makkonen Haile Selassie Yaha (1985), Domačijski spevi (1991) in Poezije (2002). Leta 1999 je izšel njegov potopisni roman Tropska melanholija, ki je njegovo najbolj znano delo, so ob lanski predstavitvi nekaterih njegovih poezij zapisali ustvarjalci Literarnega nokturna Radia Slovenija. Ves čas je ostajal zvest poeziji, edinstveni in preprosti poeziji, povezani s podeželskim življenjem, ki ga je slikal precej realistično in hkrati humorno.

Blaž Ogorevc leta 1998. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Od Ogorevca se je na facebooku poslovil Vlado Kreslin: »Žalostnih novic ni konca. Umrl je Blaž Ogorevc, nenadkriljivi mojster besede.«