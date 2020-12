Umrl je založnik Milan Matos

Foto Vukelič Ljubo

Včeraj je v 75. letu starosti umrl, vodilna osebnost slovenskega založništva, dolgoletni direktor Mladinske knjige, so sporočili iz založbe Mladinska knjiga.Matos, rojen leta 1945, ko je bila ustanovljena tudi Mladinska knjiga, je službeno pot v Mladinski knjigi, poimenoval jo je »služba mojega življenja«, začel kot vodja prvega slovenskega knjižnega kluba Svet knjige. Potrebnega je bilo veliko poguma in železne volje, da je klub dosegel skoraj nemogoče – 170 tisoč članov. Neusahljiva volja in energija so Milana Matosa gnale k novim izzivom. Napredoval je v vodjo prodajnega sektorja ter sredi osemdesetih let postal vodja proizvodno-tržnega področja.Leta 1992, ko je podjetje preživljalo težke čase zaradi privatizacije in lastninjenja, je Milan Matos prevzel vodenje največje slovenske založbe in jo uspešno vodil sedemnajst let, leta 2009, ko je sklenil svojo poklicno pot, je Skupino Mladinska knjiga sestavljalo 14 slovenskih in tujih podjetij, ki so se ukvarjala z založništvom, knjigotrštvom, papirništvom, logistiko, s tiskarstvom. Izdali so več kot tisoč naslovov knjig, revij in drugih izdelkov v nakladi 8 milijonov izvodov na leto, v Skupini je bilo 1.600 zaposlenih.Kot upokojenec je napisal knjigo z naslovom Hiša velikih zgodb, ki govori o njegovem življenju, predvsem pa o njegovi poklicni poti v Mladinski knjigi. Izšla je v programu tržiške založbe Učila International in je zgodba o »ljudeh, dogajanjih in knjigah,« nekakšna dvojna biografija, opis življenjske poti poslovneža, ki je bil v založbi skoraj štiri desetletja in jo je zapustil kot glavni direktor, in hkrati pomenljiva zgodba ne le o največji tukajšnji založbi, ampak o turbuletnih desetletjih slovenskega založništva. V sklepu knjige je zapisal: » (...) rezultatov ne dajejo poslopja, stroji, licence, ampak le pravi, motivirani ljudje. Oni so vzvod, ki je sposoben z vsem drugim ustvarjati ali uničiti.«Matos je bil prejemnik Schwentnerjeve nagrade za življenjsko delo, prejemnik visokega državnega odlikovanja – častni znak svobode za zasluge pri razvoju slovenskega založništva, prejemnik priznanja za življenjsko delo na področju managementa ter prejemnik številnih drugih priznanj. Aktiven je bil tudi v drugih organizacijah, kot predsednik je vodil Združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije, Ustanovo Gallus, Združenje za direktni marketing in drugo. Skrbno je gojil poklicno sodelovanje s slovenskimi založniki in knjigotržci, kljub temu, da so bili konkurenca na trgu.