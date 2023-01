Veliki cunami preteklosti

V nadaljevanju preberite:

»Roman« Georgija Gospodinova se zdi še kako aktualen za slovensko občestvo. Marsikje se zgodovinske reminiscence manifestirajo na nenavadne načine, od jalove sentimentalne nostalgije do vzpona nacionalizmov in sklicevanja na slavno preteklost, ki naj bi bila alibi za takšne in drugačne osvajalne pohode, pri nas pa dobiva izrazito samodestruktiven značaj. Nedvomno smo svojevrstni ujetniki zgodovine, naš letni koledar je sestavljen iz ciklusa obletnic in komemoracij, ki so predvsem predmet konfliktov in razdora, sedanjost je prozaična in banalna, prihodnost skoraj povsem irelevantna. Gospodinov v svoji knjigi ne opozarja zaman, da je včasih težje pozabiti kot se spominjati. Njegova knjiga je morda domiselno vodilo, kako obvladati oboje.