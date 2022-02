Veliko zmagoslavje zbirke sonetov

Na začetku prejšnjega meseca so tričlanske žirije oznanile dobitnike nagrade costa, ki jo podeljujejo v petih kategorijah, v torek zvečer pa so med nagrajenimi naslovi izbrali knjigo leta, priznanje, ki avtorju prinese 30.000 funtov (približno 36.000 evrov), predvsem pa odlično prodajo. Lavreatka je nekdanja osnovnošolska učiteljica, zdaj predavateljica kreativnega pisanja Hannah Lowe.

Nagrado costa – do leta 2006 se je imenovala whitbread – podeljujejo izključno delom, ki so izšla v Veliki Britaniji in na Irskem med 1. novembrom prejšnjega leta in 31. oktobrom tekočega, v kategorijah za roman, prvenec, biografijo, pesniško zbirko in delo za otroke. Velja za eno od najbolj prestižnih in priljubljenih britanskih ­literarnih nagrad.

Otroci so avtoričina tretja pesniška zbirka.

Hannah Lowe je slavila s tretjo zbirko Otroci, The Kids, »veselo in toplo« knjigo sonetov o poučevanju, odraščanju in starševstvu, ki jo je izdala založba Bloodaxe ­Books. Devetčlanska žirija, ki jo je vodila novinarka BBC, je oznanila zmagovalko na torkovi večerni prireditvi v hotelu Pan Pacific. Otroci so deveta pesniška zbirka, ki je v petdesetlet­ni zgodovini nagrade osvojila naslov knjige leta, in druga, s katero je tekmovala neodvisna založba Bloodaxe Books.

Predsednica žirije je zbirko opisala kot knjigo, »v katero se med branjem zaljubiš, saj je vesela, topla in univerzalna, vešče oblikovana, a tudi dostopna. Pred žirijo je bila težka izbira, o petih finalnih naslovih smo strastno in živahno razpravljali več ur, a na koncu smo se strinjali z zbirko Otroci. Ta knjiga ima vse, kar mora imeti knjiga leta, bere se z lahkoto, dostopna je vsakomur, je knjiga, ki jo lahko podariš komurkoli, ker veš, da bo vsakdo v njej našel nekaj zase. Je zbirka sonetov, vendar avtorice forma ne utesnjuje, njeni soneti neposredno nagovarjajo bralca, kljub obliki, ki jo poznamo že stoletja, učinkuje sodobno, vsi v žiriji smo se strinjali, da je sveža in ­izvirna.«

Razburljiv čas za poezijo

Avtorica je za založniško revijo ­Bookseller povedala: »Zelo razburljiv čas je za poezijo in veseli me, da lahko vsaj za trenutek pomagam k spremembi dojemanja poezije. Beremo lahko veliko očarljivega, briljantnega pesniškega pisanja o najrazličnejših izkušnjah, ki jih ne bi pričakovali v pesniški obliki, o begunstvu, diaspori, življenju ljudi mešanih ras, o moškosti ...«

Pesnica je dodala, da bosta maja izšli kar dve njeni novi pesniški zbirki, obe navdihnjeni s kitajsko platjo njene rodbine ter raziskovanjem britanskih odnosov s Kitajsko. »Veliko govorimo o dekolonizaciji šolskih načrtov in o tem, da morda ne poznamo dobro dediščine imperija ali se o tem v šolah premalo sliši. Upam, da bom lahko prispevala kaj zabavnega in takega, kar bo okrepilo vedenje o tej temi. A kdo ve, morda bom le poležavala in si privoščila piña colado.«

Urednik in direktor založbe Blood­axe Books Neil Astley je po razglasitvi povedal: »Presenetljivo, da je pesniška zbirka slavila med štirimi drugimi odličnimi knjigami iz drugih kategorij. Tik pred lanskim božičem smo se odločili za ponatis zbirke, prav zdajle urejam novega.« Kritik časnika Guardian Rishi Dastidar je o zbirki Otroci zapisal, da je »niz sonetov veselja, knjiga je velikodušna s sočutnostjo in ljubeznijo do koncepta učenja v učilnici in zunaj nje«.

Lowe je bila z zbirko Otroci tudi med finalisti nagrade T. S. Eliota. FOTO: zajem zaslona

Hannah Lowe se je rodila v Ilfordu mami Angležinji in očetu jamajško-kitajskega rodu. Na univerzi Sussex je diplomirala iz ameriške literature, magisterij iz begunskih študij in doktorat iz kreativnega pisanja je opravila na univerzi Newcastle. Poučevala je angleško književnost na eni od londonskih osnovnih šol, zdaj pa je predavateljica kreativnega pisanja na univerzi Brunel.

Za prvo zbirko pesmi Chick je leta 2015 prejela spominsko nagrado Michaela Murphyja, njeno drugo pesniško zbirko Chan je založba Bloodaxe Books izdala leta 2016. Zbirka Otroci je bila tudi med desetimi finalisti nagrade za poezijo T. S. Eliota.

V torek so razglasili tudi zmagovalca natečaja za najboljšo kratko zgodbo. Bralci so v spletnem glasovanju odločili, da prvo nagrado prejme londonska pisateljica L. E. Yates za zgodbo Krema za sončenje.