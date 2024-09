Temni princ rocka gre naprej tudi po velikih tragedijah

V nadaljevanju preberite:

Pri založbi Učila je v prevodu Simona Demšarja nedavno izšla knjiga pogovorov med Nickom Cavom in novinarjem Seánom O'Haganom z naslovom biblične teže Vera, upanje in pokol. V njej zvezdnik spregovori o sebi, svojem načinu glasbenega ustvarjanja, spregovori pa tudi o družini in smrti sina Arthurja ter krepilni moči glasbe, ki sicer ne zdravi bolečine, jo pa blaži.

Nick Cave je s svojo zasedbo The Bad Seeds nazadnje nastopil v ljubljanskih Stožicah oktobra 2017, ko je imel turnejo ob izidu albuma Skeleton Tree (2016). Ta izdaja je bila nekaj posebnega, saj se je med nastajanjem albuma poleti 2015 pri padcu s pečine smrtno ponesrečil njegov 15-letni sin Arthur, medtem ko sta Cave in Warren ​Ellis v studiu v angleškem Brightonu skladala in snemala osnutke pesmi.