Versko onesnaženje okolja

V nadaljevanju preberite:

Proti koncu letošnjega leta smo v slovenščini, sto eno leto od njegovega izida v češčini, dobili prvi prevod prvega romana češkega pisatelja Karla Čapka. Filozofski satirični znanstvenofantastični roman Tovarna Absolutnega, ki se je v desetletjih po prvi izdaji izkazal za naravnost vizionarskega, je v prevodu Nives Vidrih izšel pri KUDu Police Dubove.

Podobno kot v večini svojih najbolj znanih del Čapek tudi v Tovarni Absolutnega raziskuje posledice tehnoloških inovacij in produkcijskih načinov na človeško družbo. Medtem ko je v svojem romanu Krakatit, dvajset let pred njeno iznajdbo, opisal izum atomske bombe, je v Tovarni Absolutnega približno tri desetletja pred izdelavo prvega jedrskega reaktorja opisal iznajdbo in izkoriščanje jedrske energije v gospodarstvu. Čeprav se v romanu ukvarja tudi z ekonomskimi posledicami izjemno poceni električne energije, ki bi, kot je mislil, skoraj nemudoma izpodrinila fosilna goriva, je izhodiščni problem romana bistveno bolj filozofski. Čapek, ki je bil po izobrazbi doktor filozofije, je namreč izhajal iz vprašanja, kaj se zgodi, če snov razbijemo v energijo.