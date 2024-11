V nadaljevnaju preberite:

Angleški pisatelj Neil Gaiman je mojstrski pripovedovalec zgodb, ki zvenijo, kot da so iz pradavnih časov, pa čeprav so na sveže napisane. V njegovih delih se fantastično, nadnaravno vplete v realnost tako spontano in samoumevno, da bralec niti za hip ne podvomi, da vse to ni res.