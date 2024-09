Začelo se je Mesto knjige, častni gost Dušan Šarotar

Nova Gorica bo letos gostila že deveto izvedbo knjižnega festivala in sejma. Osrednja tema letošnjega druženja so študije spomina, ki imajo še poseben pomen za obmejno območje. »V središču bodo pogovori o žanru memoarjev in (avto)biografij, prenosu spomina, dediščini, spomenikih, tvorjenju uradnih zgodovin ter spopadanju s travmami in pozabo,« so zapisali organizatorji prireditve.

Pogovori, branja in tudi koncerti bodo v Knjigarni Maks in na Delpinovi ulici. V književni teden smo uradno zakorakali včeraj ob 19. uri, ko so v Galeriji Gong odprli skupinsko razstavo ilustracij za otroke Pravljična Primorska, na kateri sodelujejo Zvonko Čoh, Jurij Devetak, Tina Volarič in Jaka Vukotič – na ogled so njihova dela iz knjig Škratje s Krasa, Deva iz Devina in trije junaki, Karlo in Stanko ter Ajdi iz Wajdušne.

Središče letošnjega druženja bo knjižni sejem, ki se ga bo udeležilo več kot dvajset založb iz Slovenije in tujine. V kavarni Knjigarne Maks se bodo z današnjim dnem začeli dopoldanski pogovori ob kavi, imenovani Kafe matineja. Vsebinsko bo izpostavljena tudi stota obletnica konstruktivistične razstave na Slovenskem in 120. obletnica rojstva Srečka Kosovela, organizatorji so pripravili še delavnico za dijake in literarno potovanje z vlakom v družbi Dušana Šarotarja, Ludwiga Hartingerja in Aleša Bergerja. Obiskali bomo Kosovelovo pot, se udeležili literarnega večera v Kosovelovi sobi in šli na koncu še v jamo Vilenico, kjer bo program posvečen letošnjemu prejemniku nagrade vilenica, Miljenku Jergoviću. Zaključek druženja bo pripadal skupini Grunt, ki jo sestavljajo Metka Knap, Anton Lorenzutti, Timi Vremec in Tomi Novak.

Mesto knjige velja za največji literarni dogodek na Primorskem, ki širše gledano poteka vse leto: junija z literarnimi vsebinami v atriju Mestne občine Nova Gorica, sledi pričujoče festivalsko dogajanje, decembra pa še praznični knjižni sejem Knjige pod jelkami.