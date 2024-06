Na Rožniku se je pričela podelitev kresnika

Danes ob 20. uri se je na Rožniku pričela slovesnost ob podelitvi kresnika. V Cankarjevi sobi žirija odloča, ali bo nagrado prejel roman O vinu, kozah in drugih prevarah Borisa Kolarja, Pričakovanja Anje Mugerli, Težka voda Pie Prezelj, Tri barve za eno smrt Janje Rakuš ali Gral Vlada Žabota.

Po ljudski pesmi, ki jo je zapela skupina Maroltovke se je žirijo, ki jo sestavljajo Igor Divjak, Robert Kuret, Tanja Petrič, Igor Žunkovič ter predsednik Igor Bratož podala v Cankarjevo sobo, kjer bodo odločili kateri izmed peterice nominiranih romanov bo prejel kresnika. ​Lavreat bo od medijske hiše Delo prejel 7000 evrov bruto nagrade.

Med čakanjem na odločitev žirije je direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša v govoru poudarila pomen ustvarjanja v slovenskem jeziku. Direktorica Javne agencije za knjigo Katja Stergar pa je opozorila na čare branja literature.

V igri za roman leta ostaja še peterica. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pred podelitvijo 34. kresnika, bo nagrado mlado pero prejel še najobetavnejši avtor in kritik izmed skupno šestnajstih mladih, ki smo jih v tretji sezoni projekta predstavili na straneh Dela. Nagrada za avtorja znaša tisoč evrov, kritik pa prejme leto honoriranih objav v rubriki Recenzijski izvod v Književnih listih.

Kresnik FOTO: Črt Piksi

Pino Pograjc FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nagrado mlado pero je letos prejel pesnik Pino Pograjc, čigar delo je, kot so zapisali v utemeljitvi , »vzeto iz globin jezika, globin izraza, a tudi iz globin bolečine – tiste osebne in tiste družbene, tiste intimne in tiste javne. Njegova pisava je singularna, izpiljena v svoji neposrednosti, v mojstrski ekonomičnosti in močni, slikoviti sugestivnosti, ki ne le gane, temveč premakne.«

Anja Zidar FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kot najobetavnejša mlada kritičarka pa je priznanje mlado pero prejela Anja Zidar , »katere pisanje ni le podajanje mnenja, temveč je izrekanje – tehtno, skrbno in pogumno izrekanje ne le o posamičnih avtorskih glasovih, temveč o sodobni slovenski literarni produkciji v splošnem, podkrepljeno tako s poznavanjem literarnoteoretskih zakonitosti kot tudi s premisleki o pomenu in vlogi literature. Njen glas je silovit in jasen, a nikoli ciničen, utemeljen v globoki naklonjenosti do knjige in branja.«

Podelitvi nagrade bosta znova sledila slavnostni sprevod do tradicionalnega kresa in prižig ognja, ki bo razsvetlil Rožnik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po glasbeni točki in javnemu branju izsekov iz peterice romanov je sledil pogovor z pisatelji. Prva je bila pisateljica Anjo Mugerli, avtorico nominiranega romana Pričakovanja, ki tematizira neplodnost in umetno oploditev.

Na Rožniku je vse nared za podelitev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Boris Kolar avtor romana O vinu, kozah in drugih prevarah je spregovoril o vlogi koz, absurda in prevarah, ki so so evolucijska pridobitev s katero šibkejši lahko premaga močnejšega.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Janja Rakuš, ki je napisala Tri barve za eno smrt je opisala, kako je doživljala like o katerih je pisala. »Svoje junake doživljam kot hologram, takoj vidim njihovo podobo,« je dejala.

Odločitev žirije bo tudi tokrat padla v Cankarjevi sobi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Avtorica romana Težka voda Pia Prezelj je pojasnila, da se je z romanu »o dveh starejših ženskah in župniku« želela pokloniti ruralnemu okolju iz katerega izhaja v vsej njegovi kompleksnosti.