ZDA so civilizacija, ki ne potrebuje kulture

Urednik revije Razpotja Blaž Kosovel je svojo doktorsko disertacijo razširil v knjigo Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo, ki je pri založbi ZRC SAZU izšla letos. Plod dvanajstih let raziskav, ki jih je kot Fulbrightov štipendist izvajal tudi v New Yorku, je obsežna zgodovinska študija pojma kultura, ki sega od antike do postmodernizma.