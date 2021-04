Ženske delavskega razreda so dvojno zatirane

V nadaljevanju preberite:

Povod za nastanek nove knjige glasnega zagovornika pravic zatiranih in nasprotnika vseh oblik nasilja – zanj obsoja politične elite, ki jim je vse manj mar za ljudi in imajo tolikšno moč, da se iz sistema, ki ga gradijo, lahko preprosto izločijo – je bila naključno najdena fotografija. Kaj je bilo na njej in v čem je zgodba pisateljeve mame iz časa, ko je bila poročena z njegovim očetom, v osnovi podobna zgodbam drugih pripadnic delavskega razreda?