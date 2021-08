Zlatnik poezije 2021 prejme Milan Jesih

Milan Jesih (1950) je študiral primerjalno književnost in literarno teorijo v Ljubljani. Je tudi dramatik, prevajalec, pisec radijskih iger in del za otroke.

Za svoje delo je prejel več vrst nagrad.

Podeljevanje nagrade zlatnik poezije skupaj z Veronikino nagrado – podeljuje jo Mestna občina Celje – in malo veroniko sega v leto 2005, ko jo je začela podeljevati pobudnica in organizatorica Fit media iz Celja. Od lanskega leta je to v domeni Hiše kulture Celje, ki je ob 25-letnici naročila pet kompozicij, navdahnjenih s poezijo preteklih prejemnikov Veronikine nagrade. V uvodu v prireditev bo zazvenel samospev Leona Firšta na besedilo pesmi, ki je Veronikino nagrado prejel leta 2001.Letos bo za življenjski opus, ustvarjalni prispevek k slovenski literaturi in kulturi ter žlahtnost pesniškega jezika prejel zlatnik poezije. V obrazložitvi je literarna zgodovinarkazapisala, da so njegovi verzi »Hudo je ležat / ves bolan bled in / bohinj, sladko pa je / do poldneva v postelji zavaljen // brat in sestra« praktično ponarodeli; med drugim pa v njej piše tudi, da je pesnik estetsko uživanje v besedah vedno znal prenesti na bralce.V Hiši kulture Celje navajajo, da je bila največ pozornosti deležna njegova zbirka Soneti iz leta 1989, ki so jo brali celo potniki na ljubljanskih mestnih avtobusih, literarni zgodovinarji pa so v njej prepoznali edini pravi primer slovenskega pesniškega modernizma. Zbirki so štiri leta po izidu sledili Soneti drugi, v množici tistih, ki so izšle zatem, pa je Jesihovo raziskovanje pesniške svobode doseglo nov vrhunec z Maršalom (2017), ki na duhovit način razkriva odnos Slovencev do neimenovanega maršala.Jesihovi pesniški začetki so sicer tesno povezani s skupino 442, gledališko skupino Pupilije Ferkeverk in študentskim gibanjem. Njegova prva knjiga pesmi z naslovom Uran v urinu, gospodar! je izšla leta 1972 in velja za reprezentativni primer slovenskega ludizma, neoavantgardizma in modernizma.je v njem prepoznal novi tip pesnika, ki je najmočneje, pa vendar le delno povezan s, ter ga razglasil za retorja, ki »uživa v besedah, manj ali celo nič v tistem, kar pomenijo«.Ena glavnih značilnosti Jesihove poetike je, da se da poezijo pisati o vsem – nobena vsebina, naj bo še tako intimna ali spotakljiva, ni tabu. Z jezikom se je treba igrati, besede postavljati v take zveze, da uho prisluhne ritmu, rimi in besednim igram, piše v obrazložitvi. Ta se pri tem naslanja na »butasti verz«, kot je svojo razlago vloge v mladostniških skupinskih nastopih in njihove revolucionarnosti imenoval sam: »Mlad človek je vpil: Tukaj sem!, hotel, da se ga vidi in sliši, pisal bi kar koli, da bi me opazili. Provocirali smo, uporabljali grde besede, napisali kaj politično dvomljivega, čeprav vedno z zdravim občutkom za varno rit ... Enkrat je urednik Radia Študent zadnji trenutek z muziko nadomestil neke moje butaste verze, nekaj kotv slapu je širokem umival si krvave roke.«