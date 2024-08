Benevolentnost in blaga ironija

V nadaljevanju preberite:

Nedvomno legendarnega igralca in njegov značilni markantni glas poznajo tako rekoč vse generacije Slovencev, če ne drugače, pa iz sinhroniziranih risanih filmov, vendar knjiga razkrije zelo raznolike in manj znane karierne poti – in morda kakšno stranpot, predvsem pa neizmerno študioznost, inventivnost, energijo, prodornost in odločnost ne samo pri kreaciji vsake, tudi na videz stranske vloge oziroma pravzaprav vsakega, še tako na videz minornega odrskega angažmaja.Čeprav je bil znan kot človek brez dlake na jeziku, pa je knjiga pravzaprav decentno zadržana. Najrazličnejše peripetije in anekdote sicer pripoveduje z zanj značilno radoživostjo, humorjem in vehemenco, vendar v knjigi ni niti enega stavka, v katerem bi negativno ali slabšalno karakteriziral kogarkoli.