Titov kult osebnosti eden najbolj precizno koncipiranih jugoslovanskih projektov

V nadaljevanju preberite:

Nekateri nove zgodovinske študije in dognanja ocenjujejo kot revizijo zgodovine ali celo njeno potvarjanje, čeprav so še zlasti v posttotalitarnih družbah, v katerih se je oblikoval pristranski in dogmatičen sistem zgodovinopisja, drugačni pogledi seveda ne samo zaželeni, temveč nujni. Kar zadeva Josipa Broza Tita, se je nekdanjim apologetskim spisom v zadnjih treh desetletjih pridružilo veliko novih študij, delo nemške zgodovinarke Marie-Janine Calic pa predstavlja pogled od zunaj.