Kako se lahko lepi začetki spremenijo v grde konce

V zadnjem času sem brala kar dva romana, v katerih se mlajša ženska zaljubi v starejšega poročenega moškega. Obe zgodbi druži tudi to, da se pisateljici vračata v 80. oziroma 70. leta, da bi opisali ljubezensko zgodbo, ki jo zapletajo še zgodovina in politika oziroma nasilje in diktatura ter dve nasprotujoči si strani – Vzhodna in Zahodna Nemčija ter Irska in Severna Irska.