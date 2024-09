Nevsakdanji priročnik o antropološki kataklizmi

V nadaljevanju preberite:

Glede na izrazito premoč tako imenovane progresivne družbene in politične ideologije v javnem diskurzu je vsaka knjiga, ki postreže z drugačnim pogledom, nadvse dobrodošla, pa četudi se z določenimi navedbami ali kar s celoto ne strinjate. Razlog je preprost, lahko bi spodbudila zanimive razprave. Danes se veliko govori o odsotnosti dialoga, in to upravičeno, ob tem pa se pozablja, da ne potrebujemo dialoga per se, torej kot prazno formalnost, temveč poglobljen, zanimiv in vsebinsko bogat dialog, tudi takšen, ki je izrazito vroč in konflikten. Žal se vsak drži svojega prepričanja, skoraj edina oblika javnega diskurza pa je prepričevanje že prepričanih.