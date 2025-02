Nova izhodišča za obravnavo problematike

Nova knjiga filozofinje in uprizoritvene umetnice Bare Kolenc je krajša strokovna monografija, ki si v svojem jedru postavi razmeroma jasno vprašanje: zakaj se je podoba dvojnika iz komične, kot so jo poznale literarne in uprizoritvene prakse od antike do vključno klasicizma, skozi pojem doppelgängerstva, prelevila v strašljivo, grozljivo oziroma takšno, ki jo je mogoče označiti za Unheimlich.