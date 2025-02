(OCENA) Nika Nikolič: Nekadilci brez otrok

V nadaljevanju preberite:

Kvalitetnejši del romana so Sanjini pobegi v neki drug svet, v katerem je vedno bolj asertivna, prijazna, samozavestna, ki kontrastirajo njeno mestoma precej povprečno in neprijetno osebnost, so mesta v romanu, v katerih si protagonistka dovoli več kot zgolj slediti že znanim vzorcem obnašanja. V njih se slog tudi nekoliko razbremeni konvencionalnih dialoških izmenjav, več prostora je namenjenega Sanjinemu notranjemu doživljanju. Obenem pa kljub bujnemu domišljanju tega, odzivov in dogajanja, v katerem je lahko Sanja boljša oseba, do tega ne pride. Kvečjemu prav ti deli razgaljajo vse družbene vzorce, ki jih Sanja vestno in ponotranjeno ponavlja.