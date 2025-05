V nadaljevanju preberite:

Tako imenovana manosfera, preplet spletnih strani, vlogov in forumov, ki obenem promovira določen tip moškosti in mizoginije, pa pojav incela, torej neprostovoljnega celibata, ki je pravzaprav spet ena od oblik sovraštva do žensk, lahko očitno že zelo zgodaj poseže v razvoj mladih ljudi. Tukaj je še vrsta drugih specifičnih pojavov, ki povzročajo različne, tudi kontroverzne reakcije, teh pa ni mogoče zlahka razvozlati.