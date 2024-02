Ocenjujemo: Bodočnost

V nadaljevanju preberite:

Uprizoritev se dogaja na dveh navidezno nepovezanih ravneh. Celotno besedilo uprizoritve, ki slika podobo narave in njenih zakonitosti, se v maniri gledaliških nadnapisov projicira na tablo, medtem ko igralci in igralke brez besed ustvarjajo podobo plaže, kakršno si je ustvaril človek. Bernarda Oman, Lara Wolf, Lotos Vincenc Šparovec, Gregor Gruden, Iztok Drabik Jug, Gregor Zorc, Milena Vasić, Jana Bjelica, Marija Pikić, Milan Kolak, Stefan Starčević in Milan Zarić vstopajo na umetno ustvarjeno plažo, na kateri naturalistično preigravajo raznorazne dogodke, ki jih imamo verjetno v kolektivnem spominu vsi, s tem pa ustvarijo močno samoironično, na trenutke situacijsko komično podobo človeka na dopustu. Scenografska zasnova Igorja Vasiljeva in kostumi Tine Pavlović tako svoje reference iščejo v karseda realističnem, a še vedno univerzalnem prikazu poletnega oddiha, v katerem vsak posameznik skrbi samo za lasten užitek. Vzporednico, ki jo je skoraj nemogoče zgrešiti, gre pri tej zasnovi zagotovo iskati v operni uprizoritvi Sea & Sun (Marina) litovske režiserke Rugilė Barzdžiukaitė, ki je leta 2017 ustvarila megalomansko hiperrealistično umetno plažo v zaprtem prostoru, na kateri 24 nastopajočih v gibu preigrava dopustniške situacije, v libretu pa spregovorijo o vplivu globalnega segrevanja in ekološkem problemu Velikega koralnega grebena.