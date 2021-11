Ocenjujemo: Cement

V nadaljevanju preberite:



Ljubljanski Cement postavi pod drobnogled gledišče protagonistov Daše (Nataša Barbara Gračner) in Gleba (Marko Mandić) v odnosu do osnovnega izhodišča besedila, ki zajema čas prehoda Sovjetske zveze iz vojnega komunizma v novo ekonomsko politiko (Nep). Uprizoritev se začne z Glebovo vrnitvijo iz državljanske vojne, a doma ne najde tiste žene, ki jo je zapustil pred tremi leti – Daša se je v njegovi odsotnosti emancipirala in se zdaj politično udejanja kot partijska delavka ter zavrača tradicionalno vlogo žene, gospodinje in matere.