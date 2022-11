Ocenjujemo: Crazy! Chiostro del Bramante, Rim/kurator Danilo Eccher

V nadaljevanju preberite:

Ne manjka ljudi, ki se jim zdi a priori bogokletno, da je samostan s križnim hodnikom ob cerkvi Santa Maria della Pace z Rafaelovimi freskami v Chigijevi kapeli prizorišče tovrstne razstave, še zlasti glede na izbrano tematiko, vendar je projekt kuratorja Danila Eccherja pravzaprav bolj norčav kot nor. Predvsem pa je Eccher animiral dva ducata izjemnih sodobnih likovnih oziroma vizualnih umetnikov, več kot polovica avtorjev je svoje projekte pripravila prav za nekdanje samostanske prostore, ki jih je pred okroglo 700 leti načrtoval Donato Bramante in že dolgo ne služijo svojemu prvotnemu namenu, od leta 2016 pa so eno od bolj zanimivih razstavišč v italijanski ­prestolnici.