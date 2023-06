Ocenjujemo: Daniel Petković: Veter v krila

V nadaljevanju preberite:

Festival performansa, ki se že tretje leto odvija na Novi pošti, letos poteka na krovno temo »povej mi, kaj te skrbi, in povem ti, kdo si«. Pod kuratorskim očesom Urške Brodar in Katarine Stegnar so se v dveh dnevih s performansi predstavili Barbara Kukovec, Luka Martin Škof, Nataša Živković in Olja Grubić. Otvoritveni performans festivala je pripravil plesalec in performer Daniel Petković, najbolje znan po vlogi Kraljice Preobrazbe v zdaj že kultnih Tatovih podob.