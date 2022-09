Ocenjujemo: Elektri pristoji črnina/Režija Maša Pelko/SNG Maribor

V nadaljevanju preberite:

Zgodba s konkretnim narativom, umeščena v identificirano okolje in časovni okvir ter z jasno definiranimi in prepoznavnimi liki, je lahko prav tako ali še bolj brezčasna in univerzalna kot priredba, ki se od tovrstne deskriptivnosti distancira. Odsotnost ludusa odrske iluzije, konceptualna razgradnja ločnice med označevalcem in označencem ter potencirana prevlada simbolike in metaforike lahko vodita v amorfno abstraktnost. Tudi predstava Elektri pristoji črnina v mariborski Drami v režiji Maše Pelko se v adaptaciji približuje takšnemu modusu.