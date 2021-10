Ocenjujemo: Emigranta

V nadaljevanju preberite:

Poljski dramatik Sławomir Mrożek je enodejanko Emigranta napisal leta 1974, toda izhodiščni motiv – migracija – ostaja (ali postaja celo vedno bolj) aktualen; klasičnim ekonomskim migrantom, vojnim beguncem in političnim migrantom se danes vse bolj pridružujejo podnebni migranti; vzrokov za preseljevanje je vedno več, ksenofobija pa narašča vzporedno s tem trendom. Režija Nine Ramšak Marković – ali dramaturgija Milana Ramšaka Markovića – se aktualizacije dramskega besedila ne loteva s poskusi vpisovanja aktualnejših pojavnih oblik migrantstva, migrantskih politik ali naslavljanja vprašanj, ki so v zvezi s preseljevanjem značilnejša za sodobnost.