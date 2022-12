Ocenjujemo: Harry in Meghan

V nadaljevanju preberite:

Harryjeve in Meghanine težave so se tikale prav tega, kakšno držo terja zahteva po legitimnosti (ali če hočemo, po samoohranitvi) od britanske kraljeve družine. Če je cilj ohranjati stabilnost z monarhičnim zgledom, se ne spodobi, da bi si peti ali šesti v nasledstveni vrsti po svoje prikrojeval vlogo – zlasti če bi s tem posegal v odnos med matico in nekdanjimi kolonijami.