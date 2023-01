Ocenjujemo: Izgubljeni kralj/režija Stephen Frears

V nadaljevanju preberite:

Ob skorajda pustolovski zgodbi,­ ki jo podčrtujejo fantastični (fantazmatski?) elementi, je film zanimiv z vidika tematizacije hendikepa, ki lahko zaznamuje in popači podobo katerekoli osebe, vključno z moškimi iz kraljeve družine, pa tudi z vidika propagande, ki lahko zaobrne katerokoli usodo. Film opozarja, da je hendikep tako historično kot v sedanjosti ena od oblik deprivilegiranosti, ki lahko ločeno od vseh drugih osebnih okoliščin, ki so lahko osebi sicer v prid, pomeni izključevanje, onemogočanje ali vsaj neenakovredno vključevanje oseb v javno življenje, hkrati pa nosi s seboj družbeno stigmo in nerazumevanje.