Ocenjujemo: Julije Knifer: Règles et émotion/ Zagreb

V nadaljevanju preberite:

Kontinuirana fizična gesta in forma, katere variacijo je Julije Knifer raziskoval vse življenje, ter neskončen tempo počasnih ritmičnih premikov, repetitivnih horizontal in vertikal, ki jim sledimo v posameznih delih, dobi dodaten smisel pa tudi svojevrstno odprtost, saj kot neprekinjen meander iz enega dela vedno znova prehaja v drugo. Avtorjeva celotna praksa s tem presega zgolj likovno kvaliteto in formalna vprašanja znotraj modernizma ter se vpenja v premisleke konceptualnih praks in ostaja aktualna, odprta za nove premisleke v okviru različnih disciplin.