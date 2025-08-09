Ocenjujemo: Junakinja/režija Petra Biondina Volpe

V nadaljevanju preberite:

Film v vsej svoji navidezni osredotočenosti zgolj na eno temo razgrne številne topike, od vprašanj položaja žensk, ki pač praviloma predstavljajo štiri petine zaposlenih na položaju bolniških sester oziroma tehnic ali tehnikov, do osebnih stisk pacientov in njihovih svojcev. Izredno domišljen je prikaz najrazličnejših značajev ter njihovih odzivov ob težkih izzivih in preizkušnjah, spet brez pretirane razčustvovanosti, pa vendarle tako prepričljivo, da se lahko gledalec poistoveti z zelo različnimi usodami. Na eni strani se srečujemo s predanostjo, neizmerno potrpežljivostjo in pogumom, na drugi z malodušjem, žalostjo in vdanostjo v usodo, vendar nobeno čustvo ni povsem enoznačno, kar omogoča pristno identifikacijo.