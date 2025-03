Ocenjujemo: Anora

V nadaljevanju preberite:

V filmu imamo opraviti z vitalnimi, brezskrbnimi, odločnimi, lahkomiselnimi ter morda ne preveč bistrimi in lucidnimi liki, ki živijo od danes do jutri, saj umanjka kakršnakoli dolgoročna eksistencialna in eksistenčna orientacija ali širša družbena ozaveščenost. Seveda je prisoten tudi radikalen trk razrednih neenakosti, na eni strani je dekle na poziv in na drugi do skrajnosti razvajen sin bajno bogatih ruskih oligarhov, vendar je tudi to predstavljeno zgolj kot dejstvo in realnost in ne kot priložnost za moraliziranje.