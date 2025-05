(OCENA) Grešniki, režija Ryan Coogler

V nadaljevanju preberite:

V filmu ne manjka urokov, zaklinjanj, pa nekaj drobcev psevdo vudu magije ter eksplicitno klasičnih religioznih tem in dilem. Celotna zgodba se pravzaprav vrti okoli različnih skušnjav in preizkušenj, dobrega in zla ter pogube in odrešitve, saj naj bi bilo življenje simboličen in stvaren ples s hudičem v različnih pojavnih oblikah. Vendar se skoraj dve uri in pol dolg film ne izteče v sklenjen pripovedni krog z vsaj kolikor toliko prepoznavnim sporočilom, temveč pripoved ostaja odprta.