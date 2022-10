Ocenjujemo: Lujo Vodopivec: Ta zelena roža/Galerija Bažato, Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

Kipar Lujo Vodopivec, ki se v ljubljanski galeriji Bažato predstavlja s poetično naslovljeno razstavo Ta zelena roža, se zdi mojster dvojnosti in sinteze na prvi pogled nekompatibilnih konceptov in materialov. Dvojnost se kaže tako v razliki med prezentacijo in reprezentacijo, med munumentalizmom in minimalizmom, med organskimi in tehnicističnimi elementi, med tradicionalnimi »žlahtnimi« kiparskimi in vsakdanjimi materiali ter readymade dodatki, med vzpostavljanjem in rušenjem hierarhije vrednot in vrednosti, med gostobesedno pripovednostjo in težko določljivo abstraktnostjo.