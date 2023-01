Ocenjujemo: Maja Borin: Rdeča kapuca/ SNG Maribor

V nadaljevanju preberite:

Saša Broz in njena ekipa sta poskrbeli za domiselno in imaginativno scenografijo (Stefano Katunar) in kostumografijo (Marita Ćopo), Rok Predin pa je zasnoval obenem dovolj ilustrativen in decenten video, kar še stopnjuje sugestivnost pripovedi. Enako velja za songe (glasba Toni Starešinić in Željka Veverec, besedila Maja Borin in Benjamin Virc), tako da projekt izzveni kot celovit narativni in vizualni korpus. Sama pripovedna struktura ni povsem evidentna in logično prezentna, kar nekaj je zastranitev in težje razberljivih povezav, korespondenc in pojasnil, vendar je že sam čutni učinek dovolj močan magnet, da poante, vsaj tiste osrednje in najbolj izpostavljene, gledalec, tudi če je otrok, prej ali slej verificira in ponotranji.