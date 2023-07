Ocenjujemo: Mali črv Oto in druga golazen

V nadaljevanju preberite:

Lovro Matič & Tomaž Lavrič oziroma Lovro Matič = Tomaž Lavrič. Ime, ki je odraslemu bralcu kajpada dobro znano, če ne po Diareji, pa po katerem od stripov, ovenčano tudi z nagrado Prešernovega sklada in medaljo za zasluge Republike Slovenije. Manj znano pa je v kontekstu otroške oziroma mladinske književnosti, kjer se je njegovo ime pred letom dni pojavilo ob Anji Štefan in njenih štirih črnih mravljicah, ali bolje zapisano z veliko začetnico, Štirih črnih mravljicah: od jutra do jutra.