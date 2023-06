Ocenjujemo: Zaroletano

V nadaljevanju preberite:

Zbirka, odnosneje gledano, ni posebno prelomna, a njena posebnost je gotovo v tem, da razbrano resničnost odstira natančno in razmeroma izvirno. K temu veliko pripomorejo poigravanja s preimenovanji, ponavljanji in prispodobami, skozi katera se omenjene pesmi opremljajo s praviloma položnimi konci. Ker redkeje sledijo silovitejšim preskokom ali preobratom, polagoma pristanejo v stanju posebne polbudnosti, ki obdaja pomenljive prehode med realnostjo, neuresničljivimi predstavami iz preteklosti in prenekaterimi mentalnimi »nahrbtniki«. Nič nenavadnega torej, da odslužena otroška soba ostane edini »način preživetja«, saj je »še vedno tvoja edina soba ki si jo kdajkoli zares imela«, sploh ker postaja tvoja sedanja »soba vse manjša in najemnina vse večja«.