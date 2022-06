Ocenjujemo: Marjan Skumavc: Življenje od blizu / Bežigrajska galerija 2

V nadaljevanju preberite:

Skumavčeve podobe so surove, upodobljenci so pogosto izmaličeni, njihovi obrazi neprepoznavni, upodobljeni so neproporcionalno, predvsem pa izrazito telesno. Razstava predstavi dva tematska sklopa njegovega opusa, ki v galeriji nastopita ločeno, vsak v svoji sobi. Predstavljena sklopa se delita na upodabljanje motivov, s katerimi se je soočil v novinarski praksi, in igrivo prikazovanje dopustniške (ne)sproščenosti na vrhuncu obiska slovenske obale. V svojem bistvu dve ločeni temi upodablja z uporabo istih slikarskih načel; histerična kopalka v telefonski govorilnici ni upodobljena nič drugače kot izmaličeno truplo na železniških tirih.