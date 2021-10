Ocenjujemo: Milena Usenik, Barvni pogovor

V nadaljevanju preberite:

Danes na področju umetnosti načeloma veljata popolna demokratičnost in svobodna izbira, vendar je v ozadju vedno določen pritisk, kaj narekujejo trendi, kaj je oportuno in kaj se nekako spodobi – to je seveda predvsem dramatika socialnega prostora –, zato je vizualna scena vsej navidezni raznolikosti navkljub vse bolj uniformirana. Tisti, ki takšne normativnosti ne sprejemajo, pogosto ostanejo v ozadju in na margini, praviloma neupravičeno. Ena od takšnih je tudi Milena Usenik.