Ocenjujemo: Sveta Maud (Saint Maud)

V nadaljevnaju preberite:

Prvi celovečerec britanske režiserke Rose Glass so na raznoraznih festivalih predvajali že leta 2019, lani pa zaradi epidemioloških razmer ni dočakal redne premiere. Od sredine tega meseca je na voljo na formatih DVD in bluray ter na spletnih platformah, pred tem so ga v omejenem obsegu predvajali kinematografi v ZDA. Vse to je treba omeniti, ker gre, sodeč po videnem, za film, ki s projekcijo na platnu ogromno pridobi in niti na dokaj velikem televizijskem zaslonu ne razvije vsega potenciala. Namreč, Rose Glass je posnela pripoved o junakinji, ki jo zaradi vseh vsebinskih implikacij preprosto moramo videti kot ikono, kot objekt čaščenja, sicer se del njenega lika izgubi.