Ocenjujemo: Tišina med nami

V nadaljevanju preberite:

Besedilo predstave Tišina med nami, s podnaslovom Dramski omnibus, ki je bila v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega premierno uprizorjena na Tretjem odru (novonastala spletna platforma za ogled gledaliških predstav na daljavo), tvorijo tri krajša sodobna dramska besedila treh avtoric: Barbare Zemljič, Tjaše Mislej ter Ize Strehar. Besedila je mogoče brati kot enodejanke, povezave med njimi pa so šibke; teksti so tematsko precej raznorodni, edina rdeča nit med njimi je motiv zamolčanosti oziroma neodprtosti komunikacije; vsi trije se tako ukvarjajo z bližnjimi odnosi, v katerih so se nabrale skrivnosti, zamolčanosti, neiskrenosti.