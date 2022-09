Ocenjujemo: Vdih izdih / Hiša kulture v Pivki

V nadaljevanju preberite:

Besedi vdih in izdih nas z izredno močnim asociativnim učinkom usmerita k pojmom, kot so sproščanje, kroženje in življenje samo (predvsem kot simbol začetka in konca), hkrati nas umeščata v neotipljivo, široko in ohlapno miselno polje. Kustosinja Mojca Grmek je umetnice in umetnike (Boštjan Kavčič, Lučka Koščak, Tejka Pezdirc, Luka Širok, Iva Tratnik, Jaka Vatovec, Sonja Vulpes, Leon Zuodar), ki razstavljajo v Hiši kulture v Pivki, povabila k interpretaciji sintagme, po kateri ima razstava naslov.