Ocenjujemo: Velika in moški spol

Velika in moški spol je roman, ki je tako pretiran in tako fantazmatski, da pravzaprav učinkuje komično in že kot svoja lastna dekonstrukcija. Osrednji motiv je incestni odnos med materjo in sinom (biološko mačeho in pastorkom), Jurij Hudolin v nedavnem intervjuju za AirBeletrino pravi, da gre za »golo in čisto ljubezen. Za malomestne ume pa je to zanesljiv udarec in kazanje s prstom, da sem bolan.«