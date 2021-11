Ocenjujemo: VIII. Bienale neodvisnih

V nadaljevanju preberite:

Prvotna namena Bienala slovenske neodvisne ilustracije sta bila razširitev razumevanja področja sodobne ilustracije in možnost razstavljanja ustvarjalk in ustvarjalcev večinoma mlajše generacije, ki ustvarjajo (tudi) zunaj vpetosti v knjižni format.

Tako na razstavah Bienala ­neodvisnih spremljamo raznovrsten nabor avtorjev z deli, v katerih se ilustracija, oblikovanje in sodobne umetniške prakse med seboj praviloma prepletajo. Netipičen je način izbiranja sodelujočih, v ospredju je namreč prizadevanje za neodvisnost od institucij, kustosov in naročnikov. Izbor poteka tako, da sodelujoči avtor in avtorica predlaga tistega, ki bo sodeloval na prihodnjem bienalu (njihova imena se ne smejo ponavljati). Odločitve, kako mislimo ilustracijo, s tem postanejo ne le odgovornost organizatorjev, temveč tudi ustvarjalcev samih.