Ocenjujemo: Žalostinke iz srca Evrope, režija Jari Juutinen

V nadaljevanju preberite:

Načinov utišanja žensk v zgodovini, vključno z literarno zgodovino, je mnogo, v primeru Žalostink iz srca Evrope (SLG Celje, v koprodukciji s SADSONGSKOMPLEX:FI: Kristian Smeds), dramske predelave romana Zločin in kazen finskega dramatika Kristiana Smedsa, pa lahko zaznamo sodoben zasuk variacije na temo: žensko na videz postavi v središče, je monodrama za žensko igralko, ki pa – in to je pomenljivo – za začetek ostaja zgolj kurba, označena z maločim drugim kot svojim poklicem in odnosi z bližnjimi.