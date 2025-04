Poetičnost, enigmatičnost in večplastnost eksistence

V nadaljevanju preberite:

Stanka Hrastelj nam v najnovejšem pesniškem delu skozi poetične sekvence pripoveduje zgodbo neke individualne interakcije z vero, ki je reprezentirana tudi z moderno reinterpetacijo in revizualizacijo bibličnih motivov, z rabo sodobne, »vsakdanje« parabole; v zbirki potujemo od fenomena božanskega v stvarnem življenju in manifestacije moči vere, bredemo skozi brezno obupa osamljenosti, razočaranja, izgube vere, krčevite potrebe po višji sili in končno prispemo do vnovičnega stika z upanjem (ki morda ima kaj opraviti z metafizičnim ali pa tudi ne).