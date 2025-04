(OCENA) Še en vdih

V nadaljevanju preberite:

O romanu je mogoče razmišljati tudi kot o poskusu nekakšne žanrsko ploske, idealno utopične pisave v kontekstu spopadanja z neozdravljivo boleznijo.

Pripovedovalka je Karmen, ženska srednjih let, potomka staršev višjega srednjega razreda, mama dveh hčera, Teje in Zole, ter slikarka. Začetek romana nas postavi in medias res: Karmen dobi diagnozo ALS (amiotrofična lateralna skleroza), ki prizadene živčni sistem ter povzroča degeneracijo celic v možganih in hrbtenjači, pri čemer slabijo mišice, zmožnost govora, kar vodi do paralize (v zadnjih letih je o bolezni javno spregovoril pokojni režiser Vinci Vogue Anžlovar).