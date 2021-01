Recenzijski izvod: Greva, ostajava, saj sva

V nadaljevanju preberite:

Greva, ostajava, saj sva je prav pred kratkim izdana zbirka Tonje Jelen (1988), dokaj odmevnega »peresa« svoje generacije. Zbirko, skozi katero odzvanjajo prenekatere preudarno eksponirane pasaže, je pesnica posvetila Tomažu (sinu) in ni nenavadno, da se omenjena poezija ponaša s posebnim tematskim tonusom – z intimnimi niansiranji govorkine nosečnosti in materinstva, iz katerih »neukrotljivo« kipi podoba (po)polne ljubezni matere do deteta.